Mercato : l'agente Rafaela Pimenta parle de Paul Pogba et milite pour Khéphren Thuram en Bleu

Rafaela Pimenta est considérée comme la femme la plus puissante du football. Elle est l'agente de Paul Pogba ou Gianluigi Donnarumma entre autres. Ce dimanche, elle était invitée dans l'émission Telefoot et y a évoqué plusieurs joueurs. En premier lieu, c'est Paul Pogba, le milieu des Bleus qui a été évoqué par l'agente.

"On a vraiment un rapport très spécial. Il y a de tout. On s’aime, on se dispute, on s’adore, on se manque. Ce que j’ai vécu quand il a gagné la Coupe du monde… Je n’arrivais pas à dormir. (...) Sa période actuelle ? Quand tout était difficile et très noir, il disait : 'Le côté positif, c'est que ça va passer, ça ne peut pas être pire.' Il va toujours trouver la force de continuer. J'espère qu'on va bientôt le revoir, il pousse pour faire les choses au plus vite, comme il faut."

En revanche, elle a aussi milité pour un autre milieu de terrain français pour rejoindre la sélection, Khephren Thuram : "Je ne me permettrais jamais de donner un avis à l’équipe de France. Mais pourquoi il n’est pas là (en équipe de France) ? Il devrait être là, il a énormément de qualités. Il est complet, il connaît le football, il a la mentalité depuis qu’il est bébé. Il est né joueur de foot."