L'AC Milan promet d'être un acteur majeur du prochain mercato hivernal. Alors que les Rossoneri ont ciblé Hakim Ziyech pour le mois de janvier, Paolo Maldini serait à la recherche d'un autre renfort offensif, qu'il juge trop maigre. Et pour compléter son attaque, l'ancien défenseur de la maison souhaiterait piocher en Serie A, puisqu'à en croire les informations de la Gazetta Dello Sport, l'AC Milan aurait jeté son dévolu sur Nicolo Zaniolo.

Une clause à plus de 60M€ ?

L'attaquant de l'AS Roma, qui était la priorité de la Juventus cet été, est donc désormais dans le viseur du champion d'Italie en titre. L'été dernier, les dirigeants de La Louve avaient été clairs au sujet de leur vedette, elle ne partira pas pour moins de 60 millions d'euros. Un montant qui pourrait être un peu plus onéreux encore puisqu'un départ en cours de saison coute généralement plus cher. Auteur d'un seul petit but cette saison avec la Roma, un nouveau défi pourrait également permettre à l'Italien de 23 ans de relancer sa carrière, qui peine à exploser malgré tous les espoirs placés en lui.