Hakim Ziyech va-t-il bien devenir un joueur du Paris Saint-Germain pour les six prochains mois ou non ? Pour l'heure, l'international marocain est toujours un joueur de Chelsea et son prêt au sein du club de la capitale a capoté dans la nuit. Ainsi, on apprenait dans les dernières minutes de ce mercato d'hiver 2023 que le Lion de l'Atlas ne pourrait pas jouer pour le PSG étant donné que Chelsea aurait envoyé les mauvais documents par... trois fois. Les Blues sont tancés depuis quelques heures suite à cet énorme couac, mais le PSG ne compte pas en rester là et veut obtenir le prêt de l'ailier de 29 ans.

Ainsi, L'Équipe informe que la commission juridique de la LFP se réunit ce mercredi matin, à 10h30, pour étudier l'homologation du prêt d'Hakim Ziyech au PSG. Étant donné que les documents nécessaires à l'homologation de ce prêt sont arrivés trop tard cette nuit, Ziyech n'a pu être enregistré, mais dans le cas où il s'avère que Chelsea est bien en cause, alors la commission juridique de la LFP pourrait accorder la validité de ce prêt au PSG. Ce dossier est encore rempli de suspense et il va falloir attendre les prochaines minutes pour en savoir plus.