Chelsea compte lui ouvrir la porte en grand. Maurizio Sarri a vécu une saison pour le moins contrastée à Chelsea. Attendu avec impatience l’été dernier, après notamment un bras de fer tendu avec Naples, le technicien italien n’a semble-t-il pas convaincu. Ni la direction ni les supporters pas vraiment fans du jeu proposé cette saison par les Blues.

Sarri a pourtant mené le club jusqu’au Top 4 de la Premier League avec une qualification en Ligue des Champions et peut encore rêver terminer sur un titre puisque Chelsea va disputer la finale de la Ligue Europa contre Arsenal, mais cela ne suffira pas. S’il est sous contrat jusqu’en 2021, les deux parties pourraient rapidement s’entendre sur un départ. D’autant que ces dernières heures, la Juventus Turin serait entrée dans la danse pour le récupérer. La Vieille Dame a mis fin au parcours de Massimiliano Allegri et l’un des premiers choix, Antonio Conte devrait finalement rejoindre l’Inter Milan.

Et si des contacts auraient été noués avec un certain José Mourinho, lui aussi passé par Chelsea, c’est bien l’ancien Napolitain qui aurait les faveurs des dirigeants de la Juve, selon le Corriere dello Sport. Ceux-ci ne vont pas se précipiter et devraient attendre la finale de la Ligue Europa avant d’avancer définitivement leurs pions. Le quotidien italien fait état de bonnes relations entre les deux clubs mais rien ne dit que les Blues, qui pensent à Frank Lampard pour prendre le relais, ne demanderont pas une indemnité de transfert…



Sarri : "Respecter la décision d'Hazard"