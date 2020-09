Mercato : La Juventus revient à la charge dans le dossier Cavani

Annoncé aux quatre coins du monde, Edinson Cavani pourrait revenir dans un championnat où il a déjà joué : la Serie A. Ce samedi matin, Gianluca Di Marzio et Sky Sport Italia ont évoqué la possibilité de voir l'Uruguayen rejoindre la Juventus Turin. Alors que cette piste avait été abandonnée durant l'été, l'équipe entraînée par Andrea Pirlo pourrait finalement recruter l'ancien buteur du PSG. Son profil pourrait permettre à la Vieille Dame de trouver un successeur à un Gonzalo Higuain sur le départ. Il n'est pas la cible prioritaire mais face aux difficultés à signer Edin Dzeko ou Luis Suarez, le joueur de 33 ans pourrait être une très belle solution de repli pour le champion d'Italie en titre.

Le contact aurait été renoué entre les différentes parties. Les émissaires turinois ont deux missions, sonder la motivation du joueur passé à Naples, l'ennemi de la Juventus, et négocier le volet financier de la transaction. Ces deux défis sont très relevés. Plus tôt dans l'été, ils avaient poussé Edinson Cavani à repousser le club turinois pour le premier et le Benfica Lisbonne pour le second.

C'est en Serie A que Cavani est devenu le Matador

Le natif de Salto a découvert le football européen lors d'un premier passage en Italie. Il avait joué pour Palerme et Naples entre 2006 et 2013 pour un total de 112 buts en 213 matchs de championnat italien. Une expérience qui lui avait permis de se faire un nom et de signer à Paris où il est devenu le meilleur buteur du club. Libre depuis le 30 juin, le Matador n'a pas encore trouvé son futur club. Annoncé avec insistance au Benfica, les négociations avaient échoués à cause des exigences salariales trop élevées demandées par le sextuple champion de France.

Le club piémontais semble être des un des prétendants qui a le plus de moyens pour y répondre. Parmi les autres clubs qui courtisent Edinson Cavani, on retrouve le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich, Leeds, l'Inter Milan, l'Inter Miami, l'Atletico Mineiro ou le Gremio Porto Alegre.