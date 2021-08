Mercato : La Juventus pense à Hazard pour remplacer Ronaldo

Le mercato s'affole ce vendredi ! Alors que les transferts de Mbappé au Real et de Ronaldo à Manchester United seraient en train d'être finalisés, un autre gros coup pourrait surgir de nulle part. En effet, d’après la presse espagnole, la Juventus qui sera bientôt orpheline de Cristiano Ronaldo, pourrait tenter de récupérer Eden Hazard sous la forme d’un prêt.

AS et Marca expliquent même que l’ancien joueur de Chelsea et du LOSC serait la priorité du board turinois qui tenterait de faire venir le Belge sans trop encombrer ses finances. Avec le futur départ de Cristiano Ronaldo, le club du Piémont va sans aucun doute faire des économies !