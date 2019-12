Ayant laissé partir le Croate Mario Mandzukic il y a quelques jours, la Vieille Dame serait actuellement en quête d’un nouvel attaquant. Et c’est vers le Français Olivier Giroud qu’elle aurait jeté son dévolu. C’est ce que rapporte ce vendredi le quotidien transalpin « La Stampa ». Une proposition pourrait être formulée à Chelsea dès l’entame du mercato hivernal. La Juventus n’est pas le premier club de la Serie A à cibler l’international tricolore. L’AC Milan et l’Inter de Milan avaient aussi tenté une approche il y a quelques temps. La concurrence est forte avec des représentants de Ligue 1, puisque l’OL et Nice se seraient aussi renseignés sur l’ancien héraultais.

Sarri connait très bien Giroud

C’est Maurizio Sarri lui-même qui militerait pour que Giroud débarque à Turin. Le technicien italien connait très bien le buteur français puisqu’il l’a dirigé durant sa seule saison à Chelsea.De plus, il en a fait son avant-centre numéro un en attaque. Et c’est un choix qui s’est avéré être payant puisque le natif de Chambély a fini meilleur réalisateur de la compétition avec 11 buts à son compteur. Il a été ainsi le grand artisan du triomphe des Blues. Des services honorables et que son entraineur n’a donc pas oublié.