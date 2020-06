La Juventus a ouvert des négociations pour tenter de s'offrir l'ailier de Valence Ferran Torres selon le média espagnol Onda Cero. Torres a connu une excellente campagne chez Los Che, mais son contrat expire à l'été 2021 et son avenir est désormais incertain. Le joueur de 20 ans avait signé un nouveau contrat avec Valence en avril 2018, avec une clause libératoire culminant à 100 millions d'euros. Le club espagnol espère lui faire parapher un nouveau bail bientôt, alors que plusieurs grosses écuries le convoiteraient, dont le Real Madrid et le Bayern Munich. Torres a fait ses débuts en équipe première de Valence en novembre 2017 et a fait 80 apparitions pour l'équipe espagnole depuis.