Jorginho ne fait plus vraiment partie des joueurs sur lesquels compte Frank Lampard du côté de Chelsea. Le milieu d’origine brésilienne a été intégré à la liste des éléments susceptibles d’être transférés cet été. L’ancien napolitain a vu son nom circuler du côté de la Juventus pour des retrouvailles avec Maurizio Sarri. Mais, il s’agirait de bruits sans fondement. Même s’ils entretiennent de bonnes relations, les hommes ne sont pas parlés dernièrement.

Jorginho dans l’expectative

C’est l’agent de Jorginho qui a fait part de cette information. Dans un entretien à Radio Kiss Kiss, Joao Santos a déclaré : « Sarri n'a jamais appelé Jorginho personnellement pour parler de la Juventus. Je sais que les journaux parlent, mais nous n’avons jamais eu de contact direct avec Sarri ou même avec le directeur sportif Fabio Paratici, a-t-il confié. Lorsque les directeurs Paratici et Marina Granovskaia trouvent un accord, s’ils trouvent un accord, alors et alors seulement, je pourrai parler de la situation. »



Jorginho n’est pas fermé à l’idée de retrouver la Serie A, surtout qu’une expérience à la Juventus a de quoi fortement le séduire. Mais, il n’est pas le seul décideur par rapport à son avenir. Et son agent ne manque pas de le rappeler : « Tout le monde sait qu'il y a un rapport très fort entre Sarri et Jorginho après cinq ans de travail ensemble, je serais hypocrite de le nier, mais je tiens également à vous rappeler que Jorginho a encore trois ans sur son contrat à Chelsea ». La valeur marchande de l’international azzurro est estimée à 50M€ minimum.