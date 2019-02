Mercato LA Galaxy: Un ancien international italien pour épauler Ibra

Confronté à plusieurs graves blessures depuis l'entame de sa carrière, Giuseppe Rossi espère encore pouvoir se relancer au plus haut niveau, lui qui n'a plus réussi une saison véritablement complète depuis 2013-2014, lorsqu'il portait les couleurs de la Fiorentina. A 32 ans, l'ancien attaquant de Villarreal et de la Squadra Azzurra (30 sélections) avait pu profiter ces dernières semaines des installations de Manchester United pour rester en condition.

Annoncé au coeur de l'hiver sur les tablettes du Hotspur de Tottenham, l'intéressé devrait finalement rebondir, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, en Major League Soccer. C'est le LA Galaxy de Zlatan Ibrahimovic qui devrait offrir un nouveau défi à celui qui dispose de la double nationalité, car né sur le sol américain.