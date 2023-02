Mercato : la déclaration lourde de sens de Josko Gvardiol

Cette saison, Josko Gvardiol a pris une nouvelle dimension. Impeccable avec le RB Leipzig et la sélection croate lors du dernier Mondial, le défenseur âgé de 21 ans sera l’une des attractions lors du prochain mercato estival. Déjà sollicité par Chelsea cet hiver, le joueur formé par le Dinamo Zagreb est finalement resté au sein de la firme de Red Bull. Ce n’est peut-être que partie remise. En effet, lors d’un entretien accordé au journal The Times, Josko Gvardiol a réitéré sa volonté de jouer en Premier League lors des prochaines saisons.

"Vous réfléchissez forcément à une offre sérieuse d’un grand club comme Chelsea"

« Mon objectif dans ma carrière est de jouer en Premier League (…) Mon agent m’a appelé et m’a dit que Chelsea était extrêmement intéressé et, bien sûr, vous réfléchissez forcément à une offre sérieuse d’un grand club comme Chelsea. Leipzig a dit qu’il ne voulait pas me vendre. En fin de compte, j’ai vraiment eu du mal à prendre cette décision, mais nous n’avons pas conclu d’accord. Les choses sont ce qu’elles sont. Je suis ici et cela me convient, car mon idée était de rester ici. Une saison n’était pas suffisante. C’est ma deuxième saison, même une saison de plus serait formidable, mais nous verrons bien », indique-t-il à nos confrères anglais.