Mercato : Kubo sur le départ du Real Madrid

Le Real Madrid cherche à réduire son effectif cet été avant la nouvelle saison, et Takefusa Kubo est un joueur qui attire des prétendants potentiels. La star japonaise a attiré l'intérêt de clubs de toute l'Europe ainsi que de Liga après des prestations aux Jeux Olympiques impressionnantes avec son équipe nationale. Majorque et la Real Sociedad admirent le milieu de terrain, le premier club cité étant le favori pour décrocher sa signature, selon Marca.

Kubo a connu une période de prêt réussie à Majorque au cours de la saison 2019/20, faisant 35 apparitions et marquant quatre fois. Le Real Madrid préférerait l'envoyer à la Real Sociedad, en particulier après le passage de Martin Odegaard au Pays basque, et voit une bonne opportunité pour le joueur de se développer car il aurait la chance de jouer en Ligue Europa la saison prochaine. Les finances joueront également un rôle et pourraient aider Majorque d'arriver à ses fins. Carlo Ancelotti doit en effet libérer des la masse salariale au Real Madrid, des joueurs tels que Dani Ceballos, Odegaard et Isco pouvant tous être cédés pendant cette fenêtre de transfert.