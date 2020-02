Mercato : Krépin Diatta aurait pu rejoindre l'Atlético ou Dortmund

Auteur d'une saison de haut niveau sous les couleurs du FC Bruges, Krépin Diatta s'est confié à Sport Magazine avant le 16eme de finale de Ligue Europa face à Manchester United, jeudi (18h55). A cette occasion, le joueur de couloir croisera la route d'un entraîneur qui ne lui est pas étranger. « Je connais bien Ole Gunnar Solskjaer, raconte l'international sénégalais au journal belge. Il entraînait Molde quand j'y ai passé un test à l'âge de 16 ans. C'est un bon entraîneur car il voulait me garder (il rit). Mais le règlement l'en empêchait : je n'avais pas l'âge de signer un contrat. Je ne sais pas s'il me reconnaîtra mais je l'espère et je pense que oui. Si j'en ai l'occasion, j'irai le saluer et je lui parlerai de Molde, où on l'adore. »

Krépin Diatta : « MU est venu me voir »



Le maillot des Red Devils, Krépin Diatta aurait pu le porter, comme d'autres tout aussi prestigieux. « MU est venu me voir en Norvège à plusieurs reprises mais ils ne m'ont jamais proposé de contrat car je n'aurais pas eu de permis de travail, raconte le finaliste de la CAN 2019. Après la Coupe du monde (U20 en 2017, ndlr) en Corée du Sud, j'ai eu beaucoup de propositions : Atlético, Dortmund... Mais là aussi, c'était pour jouer en jeunes. Ce n'étaient pas les noms qui m'intéressaient : je voulais faire carrière et je ne pouvais pas brûler les étapes. J'ai beaucoup réfléchi et je ne regrette aucun de mes choix. Je suis bien à Bruges. Pour combien de temps encore ? Ça dépend de mon évolution, du marché et des autres. » Sous contrat avec les Blauw-Zwart jusqu'en juin 2024, Krépin Diatta a fait cette saison ses débuts en Ligue des Champions.