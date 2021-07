Mercato : Koundé tout proche de Chelsea ?

Deux nouveaux joueurs de l'équipe de France pourraient rapidement changer d'air. En effet, après Mike Maignan (AC Milan), Raphaël Varane (Manchester United) et Olivier Giroud (AC Milan), ce sont Jules Koundé et Kurt Zouma qui agitent désormais le marché des transferts cet été. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le FC Séville et estimé à 60 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, l'ancien bordelais plairait énormément à Chelsea et Thomas Tuchel, en quête d'un renfort défensif. Alors que l'Allemand évolue généralement en 3-4-3 depuis son arrivée à Londres, ce dernier chercherait un nouvel élément pour la saison prochaine.

Un échange Koundé - Zouma ? Or d'après Sky Sport Italia, les Blues et le club d'Andalousie sont en pleines négociations pour trouver un accord pour un échange qui pourrait comprendre deux Bleus. Ainsi, Koundé pourrait prendre la direction de l'Angleterre en échange de Kurt Zouma et une somme estimée entre 30 et 35 millions d'euros. Alors que le Français, convoqué pour la première fois par Didier Deschamps pour participer au Championnat d'Europe il y a quelques semaines, aurait une clause libératoire à environ 80 millions d'euros, une offre légèrement inférieure pourrait donc suffire. En attendant un accord entre les deux clubs, Koundé serait d'ores et déjà d'accord avec Chelsea.

Koundé et Zouma, tous les deux gagnants ? Si un tel transfert venait à aboutir, l'actuel numéro 12 de Séville passerait un nouveau cap dans sa jeune carrière. A 22 ans, après deux belles années en Andalousie, ce dernier rejoindrait l'un des meilleurs clubs européens, qui sort d'une superbe victoire en Ligue des Champions cette saison. Aux côtés notamment de Thiago Silva et César Azpilicueta, Koundé pourrait passer un nouveau palier. De son côté, Zouma (26 ans) sort d'une saison mitigée et pourrait en profiter pour se relancer en Espagne. Sur le papier, un tel échange serait donc gagnant pour tout le monde. Reste désormais à savoir si celui-ci se concrétisera.