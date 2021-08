Mercato : Koundé à Chelsea, ça progresse

Depuis plus semaines déjà, Thomas Tuchel a ciblé l'un des joueurs susceptibles de renforcer son équipe cette saison. L'entraîneur de Chelsea aimerait enrôler Jules Koundé afin de bétonner son secteur défensif. Les négociations progressent lentement, mais un coup d’accélérateur semble proche d'être donné.

Les choses ont eu du mal à démarrer entre Chelsea et le Séville FC, le club espagnol demandant au départ la somme astronomique de 80M€ pour leur défenseur français. Les discussions ont tout de même avancées et d'après Fabrizio Romano, les Blues et Jules Kondé sont tombés d'accord sur les conditions de transfert.

Le journaliste ajoute toutefois qu'aucun accord n'est pour l'instant conclu, mais les dirigeants du club londoniens vont revenir à la charge dans les prochains jours. Après Romelu Lukaku, Chelsea veut continuer à étoffer son effectif.