Mercato : Kouassi parti pour rester, Toulouse songe à Ray

Les rumeurs fiables



Le choix de la raison pour Tanguy Kouassi (17 ans) ? En dépit de l'intérêt de plusieurs clubs européens, et en premier lieu du RB Leipzig et de l'AC Milan, le jeune milieu de terrain du PSG capable également d'évoluer un cran plus bas (il est défenseur de formation) aurait décidé de signer son premier contrat professionnel dans le club de la Capitale. A la veille pour la petite pépite parisienne de fêter ses 18 ans, nos confrères du Parisien indiquent que Kouassi et son entourage ont fait part à Leonardo du souhait du joueur de signer pro à Paris. Toutefois, il resterait maintenant au PSG et au grand milieu de terrain (1,87 m) apparu à 13 reprises cette saison en équipe première (3 buts marqués, 3 passes décisives) mais qui a dû attendre le match retour face à Dortmund pour voir son nom apparaître au dos de son maillot à se mettre d'accord.

Des négociations d'autant plus importantes que le numéro 35 désirerait obtenir des garanties sportives avant de parapher le bail de trois ans qui l'attend. Comme son jeune coéquipier Adil Aouchiche, annoncé chez les Verts, Kouassi verra son contrat stagiaire arriver à son terme le 30 juin prochain. Le premier devrait quitter Paris libre. Le second semble parti pour rester.

Les rumeurs loin d’être fiables



Alors que le plus grand flou plane toujours sur l'avenir de Toulouse, les éventuels repreneurs réfléchiraient déjà à l'organigramme, et en particulier à l'entraîneur qui pourrait succéder sur le banc de ce Téfécé relégué en Ligue 2 à l'intérimaire Denis Zanko. Et à en croire L'Equipe, qui confirme au passage que c'est le fonds d'investissement américain RedBird représenté par Damien Comolli qui tient toujours la corde pour le rachat du club, l'ex-directeur sportif français du club turc de Fenerbahçe aurait déjà ciblé plusieurs coachs, dont Jocelyn Gourvennec et Patrice Garande, qui auraient tous deux été approchés sans succès. La Dépêche du Midi indique que Réginald Ray, passé par Valenciennes et Le Mans, ferait également partie des pistes envisagées.

Ça va se faire



Chelsea et Timo Werner (24 ans), ça brûle ! Alors que Liverpool et son entraîneur allemand Jürgen Klopp ont compris qu'ils n'attireraient pas dans leur filet le brillant buteur du RB Leipzig (25 buts en 29 matchs joués en Bundesliga cette saison, 31 toutes compétitions confondues), pourtant fortement pressenti chez les Reds il y a encore quelques jours, l'arrivée de Werner à Chelsea ne semble plus qu'une question d'heures. Vendredi, la BBC a ainsi confirmé que le club londonien avait accepté de payer la clause libératoire de l'ancien joueur de Stuttgart, estimée à 60 millions d'euros alors que cette clause de cession expirera le 15 juin prochain.