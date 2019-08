Mercato : Koscielny a choisi Bordeaux

La conclusion est imminente. Laurent Koscielny devrait signer ce mardi un contrat avec les Girondins de Bordeaux, indiquent aujourd’hui ESPN et L’Equipe. Pour les médias américain et français, il ne fait plus de doute, ou presque, que le défenseur central va s’engager avec le club de Ligue 1, quelques jours après l’officialisation des arrivées du latéral suisse Loris Benito et de l'attaquant sud-coréen Ui-Jo Hwang.

L’homme aux 51 sélections chez les Bleus, sous contrat avec Arsenal jusqu’au 30 juin 2020, est arrivé lundi à Bordeaux alors que les deux clubs sont tombés d’accord sur les modalités de transfert, précise ESPN. Koscielny doit passer les traditionnels tests médicaux avant de signer un bail de trois ans. Le montant de la transaction serait de 5 millions d’euros au total.

Un moment annoncé comme partant pour le Stade Rennais, Koscielny a choisi le projet initié par les nouveaux propriétaires du club au scapulaire, les Américains représentés par Joe DaGrosa, du fond d’investissement GACP (General American Capital Partners). Ce serait au passage leur premier coup remarqué sur le marché des transferts et l’occasion pour Koscielny de goûter à nouveau au championnat de France neuf ans après avoir quitté Lorient.