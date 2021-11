𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗘 𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 ! ✍🏼💙

Le FC Lausanne-Sport a le plaisir d’annoncer l’arrivée dans ses rangs de 𝗟𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗻𝗲́.



Passé par la Ligue 1 et la Premier League, l’international ivoirien apportera toute son expérience au LS.#AllezLausanne #BienvenueLamine pic.twitter.com/ajrw8VCJrw



a retrouvé un club. Le défenseur ivoirienpour une durée non divulguée. Actuelle lanterne rouge de Super League, la formation appartenant comme l'OGC Nice au groupe Ineos espère que l'ancien joueur de Lorient et de Sunderland l'aidera à solidifier sa défense, qui a encaissé 28 buts lors des 13 premières journées.Dans son nouveau club,Serge N'Guessan, Trazié Thomas, Ouattara Brahima et Armel Zohouri, tous issus du Racing Club d'Abidjan, club partenaire de Lausanne.