Karl Toko-Ekambi et le Stade Rennais, l'aventure débute ! Ainsi, ce jeudi après-midi, l'attaquant international camerounais a bien été officialisé par le club breton, comme attendu depuis quelques heures. Tandis qu'il avait été pris en grippe par les supporters de l'OL, il avait demandé à ses dirigeants de quitter le club du Rhône et Rennes a officialisé son arrivée en prêt ce jeudi. L'attaquant de 30 ans va notamment remplacer Martin Terrier, gravement blessé il y a quelques semaines et dont la saison a pris fin. L'OL et Rennes ont officialisé cette arrivée.

Toko-Ekambi débarque à Rennes

"L’Olympique Lyonnais informe du prêt payant, sans option d’achat, de Karl Toko Ekambi au Stade Rennais jusqu’au 30 juin 2023 d’un montant de 1,5 M€, auquel pourrait s’ajouter un bonus maximum de 1 M€ lié aux performances de Rennes en Ligue 1 et aux nombres de matches disputés par le joueur. L’OL précise, par ailleurs, que le Stade Rennais prendra en charge, jusqu’au terme du prêt, le salaire de Karl Toko Ekambi", écrit l'OL dans son communiqué au sujet de l'attaquant camerounais. Auteur de 4 buts et de 2 passes décisives en 19 matches (toutes compétitions confondues) cette saison, "KTE" espère vivre une belle deuxième partie d'exercice avec l'équipe de Bruno Genesio.