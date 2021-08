Mercato : Karim Benzema prolonge jusqu'en 2023 au Real Madrid

Karim Benzema a prolongé son contrat d'un an avec le Real Madrid et restera lié au club madrilène jusqu'au 30 juin 2023, a annoncé le club merengue vendredi dans un communiqué. A 33 ans, l'avant-centre sort de la saison la plus aboutie de sa carrière: il a été désigné meilleur joueur du championnat d'Espagne, a terminé deuxième meilleur buteur de Liga derrière Lionel Messi (avec 23 buts contre 30 pour l'Argentin) et a signé son grand retour en équipe de France à l'Euro.