Mercato : Kanté, Osimhen ou encore Alaba prêts à changer d’air cet été ?

Les rumeurs fiables... Un international français en route vers Nice ? Selon une information rapportée par RMC Sport, les Aiglons et Everton auraient déjà trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain Morgan Schneiderlin. Le joueur aux quinze sélections en équipe de France devrait effectuer les formalités, notamment la visite médicale d’usage, afin de valider son retour en France douze ans après avoir quitté Strasbourg pour s’établir en Premier League, à Southampton puis Manchester United et, enfin, Everton.



Toujours de l’autre côté de la Manche, c’est le respectable quotidien The Times qui a lâché une véritable bombe. Alors que Chelsea a déjà validé les arrivées de joueurs comme Timo Werner et Hakim Ziyech, les Blues sont également sur les rangs pour attirer la pépite du Bayer Leverkusen Kai Havertz. Mais, afin de libérer des liquidités et boucler ce transfert, le club propriété de Roman Abramovich aurait mis sur le marché... N’Golo Kanté ! Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2023, le milieu de terrain international français serait déjà sur les tablettes de clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone, mais le PSG serait également très attentif à ce dossier.



C’est une confidence rare à laquelle Pep Guardiola s’est livré ce vendredi en conférence de presse. L’entraîneur de Manchester City a tout simplement ouvert la porte à un départ dès cet été de Leroy Sané, dont le contrat arrive à échéance à l’été 2021. « Il a refusé de prolonger son contrat. Si à la fin de la saison les deux clubs s'accordent, il pourra partir, sinon il devra partir à la fin de son contrat. » Tout proche de rejoindre le Bayern Munich l’été dernier, le club allemand n’aurait pas abandonné l’idée de rapatrier l’ancien joueur de Schalke 04 une fois le mercato estival officiellement ouvert.

Les rumeurs loin d’être fiables... Un an après son arrivée à Lille pour pallier le départ de Nicolas Pépé vers Arsenal, Victor Osimhen va-t-il quitter le LOSC ? « Concernant Victor et Gabriel, oui je l'ai intégré, depuis longtemps, qu'ils sont sur le départ », a récemment confié Christophe Galtier à l’occasion d’une conférence de presse. De là à dire que l’attaquant international nigérian, auteur de treize buts en Ligue 1 cette saison, est déjà en instance de départ, ce n’est pas tout à fait certain ou, en tout cas, pas à un prix modique.



Si le Bayern Munich compte faire revenir Leroy Sané, il pourrait également perdre un de ses cadres cet été. En effet, selon le quotidien britannique Daily Telegraph, David Alaba a fait part à ses dirigeants de ses envies d’ailleurs après dix années sous les couleurs du club basé à Sabener Strasse, où il a conclu sa formation, et à un an de la fin de son contrat. Reste que les dirigeants du Bayern Munich ne sont pas forcément ouverts à la discussion avec d’autres clubs, notamment anglais (Liverpool, Manchester United ou Manchester City), et compteraient toucher le pactole avec l’international autrichien. Une somme de 50 millions d’euros aurait déjà été abordée, de quoi faire réfléchir les clubs éventuellement intéressés.



Alors que Geronimo Rulli, après une saison réussie, devrait retourner à la Real Sociedad à l’issue de son prêt, Montpellier s’est mis en quête d’un nouveau gardien numéro 1 pour la saison prochaine. Une piste très chaude du côté de l’Hérault, selon France Bleu, mènerait les dirigeants du MHSC en Argentine. En effet, Guido Herrera serait sur les tablettes du club montpelliérain. Les discussions pour le gardien du Club Atlético Talleres, à Cordoba, auraient déjà débuté mais sans qu’une offre ferme ne soit encore formulée.