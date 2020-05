Mercato : Kamara veut rester à l'OM

Un bras de fer à l'envers

Alors que ses dirigeants et notamment son président veulent le vendre cet été et l'estiment à près de 40 millions d'euros,Le jeune défenseur polyvalent de l'OM ne veut pas être privé de son rêve, qui est de jouer la Ligue des Champions avec son équipe de prédilection la saison prochaine selon L'Equipe.Reste à savoir si Kamara peut vraiment résister à la volonté de ses dirigeants de le céder. À deux ans de la fin de son bail avec l'OM, l'international espoir aimerait prolonger dans la cité Phocéenne,et ce, malgré des performances exemplaires sur le pré. Pour rappel, Manchester City et même le PSG aimeraient recruter le joueur de 20 ans dès cet été.