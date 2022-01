🔄 #Mercato

Officiel : Hassane Kamara quitte l'OGC Nice. Accord trouvé avec Watford FC pour son transfert définitif.



L'ensemble de l'OGC Nice lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de son parcours.



— OGC Nice (@ogcnice) January 4, 2022

. Sorti des plans de l'entraîneur Christophe Galtier, le latéral gauche international ivoirien, actuel 17e Premier League. Il y palliera dans un premier temps le départ du Marocain Adam Masina à la CAN, compétition pour laquelle l'ancien Rémois n'a lui pas été retenu."L’OGC Nice et Watford ont trouvé un accord pour le transfert définitif d’Hassane Kamara. Après une saison et demie sur la Côte d’Azur, le latéral rejoint le pensionnaire de Premier League", indique le club azuréen sur son site officiel. Kamara (27 ans) va s'engager en faveur des Hornets. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.