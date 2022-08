C'est désormais officiel : Arnaud Kalimuendo va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière au Stade Rennais. Le Paris Saint-Germain a confirmé le départ de son attaquant vers le club breton. Un gros coup pour la formation qualifiée en Europa League, qui aurait déboursé plus de 25 millions d'euros avec bonus pour s'attacher les services du jeune Français.

Kalimuendo rebondit dans un club idéal

Du haut de ses 20 ans, Arnaud Kalimuendo réalise un début de carrière remarqué. Pur produit du centre de formation parisien, le buteur reste sur deux saisons très satisfaisantes à Lens, où sa régularité, ses qualités de finisseur et sa maturité ont été saluées. Attaquant instinctif, l'international Espoir s'était aussi mis en évidence durant la pré-saison des champions de France, inscrivant deux buts lors de la tournée asiatique au Japon.



Avec Arnaud Kalimuendo, Rennes met la main sur une valeur montante du championnat de France. Dans un secteur offensif bien garni (Laborde, Terrier, Guirassy, Bourigeaud, Majer...), le titi parisien devrait rapidement trouver ses marques pour exprimer son talent. Avec les présences des superstars Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, il n'aurait pas bénéficié d'un temps de jeu à la hauteur de ses aspirations.



« Je suis heureux pour lui. Le club est heureux pour lui, a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi. Les choses étaient très claires depuis la reprise concernant Arnaud. Il sortait d'une très belle saison à Lens et aspire à avoir un temps de jeu similaire. Ici, cela aurait été difficile. Il s'est très bien préparé pour l'équipe, les matches amicaux, le Trophée des Champions, les premiers matches officiels mais je savais dès le départ qu'Arnaud allait nous quitter, que ce soit à l'étranger ou en France. Il a eu le grand mérite de se concentrer sur sa préparation et il va arriver prêt dans son nouveau club », a conclu l'entraîneur du PSG, ajoutant avec le sourire en coin qu'il garderait "un œil attentif" sur les performances de l'attaquant.