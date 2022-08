L'OM continue de s'agiter à un peu plus de quinze jours de la fin de la période estivale des transferts. Après avoir bouclé, en moins de 24 heures, les prêts de Pol Lirola et Konrad de la Fuente, respectivement à Elche (Liga) et l'Olympiakos (D1 grecque), le club provençal s'apprête à accueillir Issa Kaboré.



Foot Mercato et La Provence rapportent samedi que le latéral droit burkinabé de Manchester City (27 sélections) se trouve sur le point de s'engager avec le club marseillais sous la forme d'un prêt d'une saison.

Un cousin passé à l'OM

Le cousin de Charles Kaboré (champion de France avec l'OM en 2010 et sans club actuellement) avait été prêté à Troyes la saison dernière.



Le défenseur de 21 ans avait ainsi participé au maintien des Aubois en Ligue 1. Si le transfert se confirmait, Issa Kaboré occuperait le poste de doublure de Jonathan Clauss.