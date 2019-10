Mercato Juventus: Un prétendant en Liga pour Can ?

Emre Can n'a pas digéré d'avoir été écarté du groupe de la Juventus appelé à participer à la première phase de la Ligue des champions, et envisage très sérieusement de quitter la Vieille Dame lors du prochain mercato. Le milieu de terrain défensif avait déjà été sollicité pendant l'été, mais la direction des Bianconeri avait nié toute envie de s'en débarrasser et avait retoqué les courtisans.

La situation pourrait donc changer en janvier, ce qui pousserait le Betis Séville à se manifester, rapporte Estadio Deportivo. La formation andalouse, qui compte notamment Nabil Fekir dans ses rangs, aurait dans l'idée de passer à l'assaut cet hiver pour tenter de débaucher l'international allemand.