Mercato Juventus : Un défenseur passe sa visite médicale

La Juventus Turin continue de faire ses emplettes sur le marché des transferts. Ce mardi matin, c'est Cristian Romero qui est arrivé pour passer sa visite médicale. Le jeune défenseur central argentin du Genoa était sur les tablettes de la Vieille Dame depuis de longs mois. Il ne devrait cependant pas rester puisqu'il sera prêté la saison prochaine, soit au Genoa soit à l'Atalanta Bergame, selon le Corriere dello sport.

Cristian Romero is here for his Juve medical! ⚪⚫ pic.twitter.com/95wN6IUKKF