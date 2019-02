Mercato Juventus: Un attaquant de Man Utd espéré ?

La Juventus Turin a laissé partir Gonzalo Higuain l'été dernier, mais l'attaquant international argentin est pour l'heure prêté à Chelsea. Le transfert définitif de l'éphémère Rossonero est loin d'être acté, mais la Vieille Dame ne compte pas le voir revenir dans le Piémont un jour. Alors, pour concurrencer Mario Mandzukic et épauler notamment Cristiano Ronaldo, les champions d'Italie se sont déjà mis en quête d'un nouvelle pointe.

Et selon les informations de The Sun, les Bianconeri suivraient avec intérêt la situation de Romelu Lukaku à Manchester United. L'international belge, encore sous contrat jusqu'en 2022, a perdu de son impact et de son importance chez les Red Devils depuis la prise de fonctions d'Ole Gunnar Solskjaer.