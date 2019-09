Mercato Juventus: Rakitic bientôt relancé ?

L'éventualité de faire revenir Paul Pogba semble avoir été définitivement abandonnée par la direction de la Juventus. Désormais, la nouvelle cible s'appelle Ivan Rakitic. Selon le quotidien espagnol AS, les Bianconeri seraient bel et bien décidés à tout essayer pour faire venir le milieu de terrain international croate dans le Piémont, après des tentatives vaines au cours du mercato estival écoulé.

Les champions d'Italie prépareraient une nouvelle offensive auprès du FC Barcelone pour janvier prochain, dans le but de renforcer un peu plus un secteur où Aaron Ramsey et Adrien Rabiot sont déjà venus épauler les Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi, Sami Khedira et autre Miralem Pjanic. A noter que le vice-champion du monde croate pourrait ainsi venir pallier un départ probable d'Emre Can, mécontent d'avoir été écarté de la liste des joueurs qualifiés pour la première phase de la Ligue des champions.