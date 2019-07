Mercato Juventus: Raiola va recevoir une prime gigantesque pour De Ligt

Matthijs de Ligt n'a pas encore quitté l'Ajax Amsterdam pour rejoindre la Juventus Turin mais une possibilité désormais très forte. Toujours est-il que selon le Corriere de Turin, le défenseur international néerlandais va coûter 80 millions d'euros à la Vieille Dame qui va lui verser un salaire de 12 millions d'euros par an. Et s'il possédera une clause de départ de "seulement" 150 millions, son agent peut d'ores et déjà se féliciter de la prime qui lui est promise si le transfert devient effectif. Selon le média italien, il devrait percevoir 11 millions d'euros pour cette seule mutation. Presque autant que son joueur sur la prochaine année...