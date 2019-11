Mercato Juventus: Pjanic envoie un message à ses dirigeants 

Sous contrat avec la Juventus Turin encore jusqu’en juin 2023, Miralem Pjanic se verrait bien prolonger son aventure dans le Piémont, malgré les sollicitations dont il fait l’objet à chaque mercato. Lors d'un entretien accordé à Tuttosport, l’ancien Messin a clairement fait part de son attachement pour le maillot bianconero.

"C’est la quatrième année que je suis ici et je me sens vraiment bien. C’est un club que j’aime beaucoup, pour sa façon de grandir, son histoire. C’est une équipe fantastique et je suis très heureux, je peux donc profiter au maximum de mon football. Je suis l’un des plus anciens et j’ai beaucoup de matches derrière moi, je me sens important, comme beaucoup d’autres ici. Je me suis toujours fixé de nouveaux objectifs pour être le meilleur car nous sommes dans un club très ambitieux, qui veut absolument remporter la Ligue des champions", a déclaré le milieu de terrain bosnien.