Mercato Juventus: Matuidi finalement conservé ?

Les arrivées conjuguées d'Adrien Rabiot et Aaron Ramsey devaient lui faire du mal, et même le pousser inexorablement vers la sortie, d'autant plus que Maurizio Sarri, nouvel entraîneur de la Juventus, n'aurait de prime abord pas été convaincu par ses qualités. Mais d'après Tuttosport, Blaise Matuidi aurait désormais de fortes chances de rester au sein de la Vieille Dame en 2019-2020.

En effet, le successeur de Massimiliano Allegri aurait décidé de conserver le milieu de terrain international tricolore dans son effectif, mettant ainsi un terme aux rumeurs envoyant l'ancien Parisien ou Stéphanois du côté de l'AS Monaco ou du Bayern Munich.