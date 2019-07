Mercato Juventus: Matuidi et Khedira sur la liste des transferts ?

Avec les arrivées conjuguées d'Aaron Ramsey (Arsenal) et Adrien Rabiot (PSG), la Juventus a encore un peu plus étoffé son entrejeu, ce alors que le dossier Paul Pogba (Manchester United) serait toujours étudié de très près. De fait, il y a encombrement au milieu de terrain pour le nouveau coach Maurizio Sarri, puisque Sami Khedira, Blaise Matuidi, Rodrigo Bentancur, Emre Can et Miralem Pjanic sont déjà sous contrat.

De fait, d'après la presse transalpine, ce sont Khedira et Matuidi, tous deux âgés de 32 ans, qui seraient poussés vers la sortie, et auraient même été placés sur la liste des transferts par les Bianconeri. L'Allemand, déjà annoncé sur le départ l'été dernier, aurait d'ores et déjà des touches en Major League Soccer et avec le Besiktas Istanbul, là où le champion du monde tricolore serait suivi par l'AS Monaco.