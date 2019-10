Mercato Juventus: Les recruteurs étaient à Anfield dimanche...

Dimanche dernier, à l'occasion de la 10e journée de Premier League, le Liverpool FC avait pris l'ascendant sur Tottenham (2-1), un match au cours duquel Mohamed Salah et Harry Kane ont notamment marqué. Or, d'après les informations glanées par Sky Sports ce mercredi, il y avait ce jour-là, dans les travées d'Anfield, des spectateurs particulièrement attentifs et intéressés.

En effet, la Juventus aurait dépêché pour l'occasion des recruteurs, venus superviser l'attaquant international égyptien dans les rangs des Reds, mais aussi deux Spurs, le Danois Christian Eriksen et le Sud-Coréen Heung-min Son.