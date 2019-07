Mercato Juventus: Le transfert de Perin reporté

Avec le retour de Gianluigi Buffon au bercail, Wojciech Szczesny dispose d'une nouvelle doublure, poussant ainsi Mattia Perin, 26 ans, vers la sortie. La Juventus avait trouvé un accord avec le Benfica de Lisbonne concernant son gardien de but, mais le dossier ne sera pas concrétisé de si tôt.

Et pour cause, les Aigles ont pris la décision de reporter la signature du dernier rempart transalpin, la faute à une blessure à l'épaule pour l'ancien portier du Genoa, qui nécessitera quatre moins supplémentaires de soin. "Le Benfica informe qu'après les examens médicaux effectués aujourd'hui, il a été conclu que le gardien Mattia Perin disposait d'un processus de récupération plus long que prévu initialement, soit environ 4 mois. En ce sens, il y avait un accord entre les clubs et les représentants des joueurs afin que la récupération de Mattia Perin soit effectuée à la Juventus et que, à la suite de cette phase, le transfert du joueur ait lieu, comme convenu par toutes les parties", précise un communiqué officiel.