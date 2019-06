Mercato Juventus : Jorginho prêt à suivre Sarri ?

Ce n'est un secret pour personne, Maurizio Sarri, qui a officiellement quitté Chelsea pour signer à la Juventus, apprécie le profil de Jorginho. Le technicien italien a eu le milieu de terrain sous ses ordres à Naples pendant trois ans puis au sein de la formation londonienne cette saison. Il est donc un joueur clé de son système.

Joao Santos, l'agent de l'Italo-Brésilien, s'est montré bavard au moment d'aborder un possible retour de Jorginho en Italie: "Chelsea a un contrat de quatre ans avec le joueur. Nous attendrons quelques jours pour savoir s’il existe une vérité dans cet intérêt. Son passé à Naples ne sera pas un problème, car Jorginho est un professionnel. En ce moment, Jorginho est heureux à Chelsea. Il a trouvé une bonne ambiance et on ne peut pas vraiment dire qu’il aimerait aller ailleurs, mais tout peut arriver sur le marché des transferts. Nous allons attendre et voir", a déclaré le représentant de l'ancien Napolitain, dans des propos relayés par le Mirror.

Interdits de transfert cet été, les Blues ne pourraient pas trouver de remplaçant à l'international transalpin (17 sélections), l'opération s'annonce donc délicate, même si Santos a laissé planer le doute...