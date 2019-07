Mercato Juventus: Dybala comme monnaie d'échange pour Lukaku ? 

L'avenir de Paulo Dybala semble de plus en plus s'inscrire loin de l'Italie. Le numéro 10 de la Juventus est cité comme possible monnaie d'échange dans une transaction voulue par la Vieille Dame. Selon Sky Sports Italia, l'ancien joueur de Palerme pourrait faire partie d'un échange avec Romelu Lukaku. Ses agents seraient arrivés ce mardi en Angleterre pour discuter avec Manchester United, qui offrirait également 15 millions d'euros au club piémontais.

Une rumeur qui fait suite aux propos tenus par Pavel Nedved, le directeur sportif de la Juve, lors de la présentation du calendrier de la Série A. "Il y a des propositions pour Paulo Dybala, il y a des intérêts. Mais nous attendons les choses concrètes avant de décider calmement", a déclaré le Ballon d'or 2003. Des propos évasifs qui laissent la porte ouverte à un départ de l'international argentin, acheté 32 millions d'euros (hors bonus) en 2015.