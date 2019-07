Mercato Juventus: Ça se complique pour De Ligt

Les jours se suivent et les informations contradictoires se succèdent au sujet du transfert de Matthijs de Ligt à la Juventus Turin. Mais alors qu’on croyait récemment l’affaire entendue, la Juve et l’Ajax Amsterdam seraient encore loin d’un accord.

A en croire Tuttosport et contrairement à ce qu’assurait Sky Sports, la Vieille Dame aurait pourtant bien proposé les 75 millions d’euros initialement réclamés par les champions des Pays-Bas. Mais ces derniers s’étaient devenus plus gourmands et exigeraient désormais 86 millions d’euros.