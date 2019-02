Mercato Juventus : Bonucci a refusé le Real Madrid

Après seulement une saison sous les couleurs de l'AC Milan, Leonardo Bonucci (31 ans) est revenu l'été dernier à la Juventus, son club de coeur.

Dans un entretien accordé à AS, le défenseur central italien explique que le Real souhaitait l'enrôler l'été dernier, un intérêt qu'il juge flatteur, mais le joueur a privilégié un retour chez la Vieille Dame : "C'est vrai : Madrid est venu me chercher, c’est une fierté et un plaisir d’être dans leur ligne de mire. Cela signifie que j’ai bien travaillé durant ces années, mais bon, l’appel de la Juventus et le désir de rentrer chez moi ont amené mon coeur à décider que la couleur bianconero me va mieux."