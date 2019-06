Mercato Juventus: Bentancur prolonge

Rodrigo Bentancur a prolongé avec la Juventus. Le joueur uruguayen, arrivé en 2017, est désormais engagé jusqu'en 2024. Son salaire annuel (évolutif) sera de 2,5 millions d'euros.

Un temps convoité par Diego Simeone et l'Atlético de Madrid, l'ancien de Boca Junior a disputé 31 matches avec la Vieille Dame cette saison, avec à la clef deux buts inscrits et trois passes décisives. Au moment où les noms d'Adrien Rabiot et de Paul Pogba circulent du côté de Turin, c'est une preuve de confiance que viennent d'accorder les dirigeants de la Juve à leur milieu.