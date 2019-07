Mercato Juventus: Accord avec Everton pour Kean !

Moise Kean est en partance pour Everton ! Selon la presse anglaise et la presse italienne, la Juventus et les Toffees sont tombés d'accord pour le transfert du prodige de 19 ans, buteur à six reprises en Serie A la saison passée. Le montant de l'opération serait de 40 millions d'euros, en comptant les 8 millions d'euros de bonus. Kean toucherait un salaire de 3 millions d'euros par an. Pour l'instant, rien n'a filtré sur une éventuelle option de rachat, que la Juve voulait inclure dans la transaction, mais qui plaisait beaucoup moins à Everton.