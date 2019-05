Mercato Juve: Sarri pour remplacer Allegri ?

Le Juventus cherche activement le remplaçant de Massimiliano Allegri, qui a été remercié vendredi, après une collaboration longue de cinq saisons. Si l'on en croit les informations de Goal, les dirigeants bianconeri seraient entrés en contact avec les représentants de Maurizio Sarri, l'actuel entraîneur de Chelsea.

L'avenir du technicien italien au sein de la formation londonienne reste flou, malgré une qualification en Ligue des champions et une finale de Ligue Europa à disputer contre Arsenal le 29 mai prochain. En effet, souvent hué et critiqué par les supporters des Blues, l'ancien coach de Naples a mal vécu cette période et pourrait être intéressé par un challenge à la Juve.

En cas de départ de Sarri, l'AS Rome est également sur le coup. Pour la Vieille Dame, les pistes menant à Simone Inzaghi (Lazio Rome) et Mauricio Pochettino (Tottenham) sont étudiées.