La Juventus et Manchester City ont trouvé un accord ce mercredi pour procéder à l’échange des défenseurs Danilo et Joao Cancelo.

Le premier rejoint ainsi Turin pour cinq ans, quand le second a paraphé un nouveau bail de six saisons en faveur des Citizens.

Les Bianconeri récoltent par ailleurs une enveloppe de 30 millions d’euros pour le Portugais de 25 ans.

We’ve got our man!



Welcome to the Champions, João Cancelo!



#mancity