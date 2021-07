Mercato : Jules Koundé, pas de départ finalement ?

L'arrière central de Séville, 22 ans, voulait un nouveau défi cet été. Mais dans l'état actuel des choses, il semble plus probable qu'il reste dans la capitale andalouse plutôt que de le voir partir pour un véritable poids lourd européen, selon les informations de AS. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune offre sérieuse pour lui qui ait dépassé la proposition de 60 millions d'euros de Manchester City, l'été dernier.

Le Real n'a pas les sous

Tottenham s'est renseigné, mais le joueur lui-même a repoussé les avances du club londonien, désirant rejoindre un club en compétition pour les titres et qui jouera la Ligue des Champions. Chelsea, Manchester United et le Real Madrid ont tous été mentionnés. Mais Chelsea est bien approvisionné en défenseurs centraux, United veut Raphael Varane et Madrid manque de liquidités. Si Varane rejoignait finalement United, cela pourrait changer. Le point à retenir est qu'en ce moment, il semble plus probable que le Français reste à Séville.