Mercato : Jonathan Ikoné s'engage à la Fiorentina !

Porter le maillot de la Fiorentina est apparu, a priori, plus important pour Jonathan Ikoné que disputer un huitième de finale de Ligue des Champions. Le questionnement est réel au sujet du transfert du Lillois vers la Viola et confirmé ce vendredi. Le Losc, sacré champion de France, a officialisé le départ du milieu offensif de 23 ans pour la Serie A, via un communiqué publié vendredi matin. Celui qui compte 4 sélections chez les Bleus (1 but) s’engagera le 3 janvier, à l’ouverture du mercato italien.

✍️ Le LOSC confirme l’accord total avec l'@acffiorentina pour le transfert de Jonathan Ikoné, où l'international français signera dès l'ouverture du mercato italien.



Lire le communiqué ⤵️

— LOSC (@losclive) December 31, 2021





Une question d'argent ?



Jonathan Ikoné, natif de Bondy, a « été autorisé à rejoindre l’Italie au préalable afin de participer à la reprise de l’entraînement de la Fiorentina », précise encore le club lillois. Il était arrivé dans le Nord en juillet 2018 en provenance du PSG. Le montant du transfert est évalué à 15 millions d’euros. La décision du Losc de se séparer d’un titulaire de l’effectif de Jocelyn Gourvennec peut aussi (surtout ?) s’expliquer par la nécessité de faire entrer de l’argent dans la caisse.