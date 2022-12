Ce n’est un secret pour personne, Jonathan David s’apprête à vivre ses derniers mois sous le maillot du LOSC. Le club lillois ne pourra pas retenir longtemps les envies d’évasion du jeune attaquant canadien, qui attire les clubs étrangers. Même l’entraîneur Paulo Fonseca l’a récemment reconnu, cela va être « compliqué de le garder la saison prochaine », d’autant plus après sa performance lors de la Coupe du Monde aux yeux de tous. Le principal concerné ne le cache pas : il est très tenté par un départ. Une aventure de l’autre côté de la Manche lui plairait. C’est ce qu’il a confirmé dans une interview pour La Voix du Nord.

Sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2025, Jonathan David pourrait rapporter gros au club lillois. Rêvant de Premier League et de ses bonnes ambiances dans les stades, le Canadien de 22 ans ne confirme pas, mais n’exclut rien. « En Angleterre, quand je regarde les matchs, tout est rempli à chaque fois. Comme joueur, ça te motive encore plus. Je ne sais pas si j’y jouerai, je pense que c’est possible, très possible. Je ne pense pas que je puisse me retrouver autre part qu’en Premier League. Ça pourrait bien être la Premier League », a-t-il déclaré avec beaucoup d’ambition. Il espère réaliser un parcours à la Eden Hazard, qui avait quitté Lille pour Chelsea en 2012, après avoir marqué l’Histoire récente du club.