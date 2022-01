Mercato : Jonathan David dans le viseur d'Arsenal ?

Arsenal est prêt à se tourner vers des alternatives alors que les négociations pour l'attaquant de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, sont au point mort. Le London Evening Standard affirme que les Gunners veulent signer un attaquant avant la fermeture de la fenêtre de transfert lundi prochain et l'attaquant de la Fiorentina Vlahovic est donc leur cible numéro 1. Mais il y a de plus en plus de doutes sur la capacité d'Arsenal à convaincre Vlahovic de rejoindre la Premier League, puisque l'international serbe de 21 ans veut rejoindre la Juventus selon les rapports italiens.

Isak le plus abordable

Arsenal envisage d'autres cibles, dont Alexander Isak, Jonathan David (Lille) et Dominic Calvert-Lewin (Everton). Parmi eux, l'attaquant de la Real Sociedad, Isak, semble être le plus facile à conclure dans les sept prochains jours, étant donné qu'il dispose d'une clause libératoire dans son contrat, dont la valeur est estimée à 75 millions de livres. Isak a marqué huit buts en 25 apparitions cette saison.