Mercato : Jonathan Clauss à l’OM, ça coince

L’Olympique de Marseille semblait être en pole position pour s’attacher les services du latéral lensois Jonathan Clauss. Ce n’est désormais plus le cas. Les négociations entre les deux clubs se heurteraient actuellement à un gros obstacle. Les responsables phocéens refuseraient catégoriquement de s’aligner sur le prix demandé par leurs homologues artésiens.

Un mercato compliqué pour l’OM

Lens réclame 10M€ pour se séparer de son international tricolore. Selon La Provence, l’OM juge ce montant trop élevé pour un joueur qui sera en fin de contrat dans un an et qui n’est plus très jeune (29 ans). D’où l’impasse. « Il y a des dizaines de pistons droits sur le marché », clame-t-on du côté de la Commanderie. A moins que RCL ne revoie ses prétentions à la baisse, il est donc peu probable que les vice-champions de France passent à l’action. Leur cible pourrait alors filer sous d’autres cieux, plus rémunérateurs. Au moins trois clubs anglais s’intéressent au sociétaire des Sang et Or (Man United, Chelsea et Wolverhampton).

Clauss n’est pas le seul dossier que Marseille peine à boucler. Il en est de même pour le cas de Nuno Tavares. Le défenseur portugais d’Arsenal était très apprécié par le staff, mais le joueur, lui, n’est pas très chaud pour rallier le sud de la France. A moins qu’il ne change d’avis, ce qui est envisageable en cas d’arrivée d’Oleksandr Zinchenko chez les Gunners, les Marseillais vont donc devoir chercher un autre renfort au poste de latéral gauche.