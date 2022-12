Après la mauvaise première partie de saison de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc a du pain sur la planche pour redresser la barre. Arrivé en cours de route, « le Président » connait des débuts mitigés avec sa nouvelle équipe, et insiste sur les joueurs manquants depuis sa prise de poste. "Je pense qu'il faut renforcer le groupe, mais on fera la saison avec 90 % de cet effectif, c'est la réalité » avouait-il avant la Coupe du Monde.

Un message qui est arrivé jusqu'à l'oreille de John Textor. Fraichement officialisé comme actionnaire majoritaire du club, l'homme d'affaires américain a envoyé de belles promesses aux Gones pour le mercato hivernal. « On va investir au mercato. On va le faire de manière méthodique et intelligente. Avec cette opération qui se concrétise, le club sera mieux placé pour saisir les opportunités qui se présentent », a indiqué Textor, dans des propos relayés par Le Progrès. Et si le nouveau propriétaire n'a pas évoqué de montant à dépenser cet hiver, le média indique que Laurent Blanc devrait disposer d'une enveloppe de 57 millions d'euros en janvier. De quoi faire de (très) belles affaires...