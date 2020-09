Mercato : Jeff Reine-Adélaïde, partira ou partira pas ?

Un petit tour et puis s’en va pour Reine-Adélaïde ? Auteur d’une belle saison en 2018-19 avec Angers, le milieu de terrain avait ensuite signé à Lyon pour 25 millions d’euros, ainsi que des bonus et un pourcentage à la revente. Un an plus tard, entre une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et une saison raccourcie à cause de la pandémie de coronavirus, le joueur sort d’une saison compliquée avec un temps de jeu bien loin de ses attentes.



Récemment, l’ancien d’Arsenal a expliqué dans la presse être gêné par la différence de discours de Rudi Garcia entre ses prestations la semaine à l’entraînement et le fait qu’il soit sur le banc le week-end. De ce fait, Reine-Adélaïde a évoqué la possibilité de quitter Lyon bien plus tôt que prévu. Pourtant, avec le départ plus ou moins acté d’Houssem Aouar durant ce mercato, le natif de Champigny-sur-Marne semblait être son remplaçant désigné.

Paqueta pour remplacer « JRA » ? Suite aux sorties médiatiques de « JRA », Juninho a pris la parole dernièrement. « Il fallait qu’il fasse preuve d’un peu de patience. Les joueurs pensent que parce qu’ils sont remplaçants deux, trois matchs, ils perdent en valeur. On a investi 25 millions dans un joueur, et on ne croit pas en lui ? Ce n’est pas logique. (…) Son départ n’est pas prévu mais je ne peux pas dire à 100 % (qu’il va rester) pour ne pas être un menteur », a du coup expliqué le directeur sportif lyonnais, lors d’un entretien sur RMC.



Alors que le joueur ne serait donc pas contre un départ d’ici le 5 octobre, des équipes ont commencé à faire part de leur intérêt. En premier lieu, Rennes est passé à l’offensive pour le Français. Qualifié en Ligue des Champions, le club breton a les moyens et aurait proposé 22 millions d’euros à Lyon, qui a refusé. En Allemagne, le Hertha Berlin et le Bayer Leverkusen surveilleraient la situation avec attention. Par ailleurs, la récente rumeur envoyant Lucas Paqueta dans le Rhône pourrait être liée au cas de Reine-Adélaïde… Blessé avec les Espoirs, ce dernier n’est pas dans le groupe pour le match à Bordeaux, ce vendredi soir.